Incêndio na Tailândia se espalha por duas montanhas e parque florestal

Bombeiros passaram esta sexta-feira, 31, lutando contra um incêndio florestal que se espalhou por duas montanhas e parte de um parque florestal na Tailândia. As chamas começaram na montanha Khao Chaplu, na província de Nakhon Nayok, a cerca de 80 quilômetros de Bangkok.

Autoridades locais afirmaram que o fogo teve início depois de uma tempestade de raios na última terça-feira 28. Os ventos fortes da tempestade aumentaram a intensidade das chamas, que se espalharam rapidamente pela montanha.

De acordo com o Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres da Tailândia, na última quarta-feira 29, o fogo reacendeu e foi para a vizinha montanha Khao Laem. No dia seguinte, o incêndio já havia se espalhado para Khao Nang Dam, um parque florestal da região, enquanto equipes de desastres e o exército lutavam para extinguir as chamas.

Nas redes sociais, circularam imagens da proporção do incêndio nas montanhas. O vídeo de Nakhon Nayok mostra as chamas cobrindo a montanha à noite.

The forest fire in Nakhon Nayok’s Khao Laem and Khao Cha Plu is still raging.

Local authority said the fire was started by lightning. More than 700 rai were caught on fire so far.

Helicopters are being sent to help control it.#Thailand #ไฟป่าเขาแหลม pic.twitter.com/Loo9ZkQSwn

— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) March 30, 2023