Aos 17 anos, morre um dos 12 meninos resgatados de caverna na Tailândia

Cinco anos atrás, um grupo de 12 jovens de um time de futebol da Tailândia e seu treinador ficaram presos no interior de uma caverna inundada pela chuva. O resgate desses adolescentes se tornou um grande esforço para o governo tailandês e a história foi repercutida em jornais de todo o mundo.

Para um dos jovens, Duangphet Promthep, a tragédia não parou por aí. O adolescente, agora com 17 anos, foi encontrado desacordado no em seu dormitório, em uma academia de futebol da Inglaterra, na tarde do último domingo 12. Ele morreu no hospital em seguida, na última terça-feira 14.

“Estamos esperando o retorno de seu corpo”, disse Thanaporn Duangthep, mãe do adolescente, a repórteres. Comovida, ela afirmou que, pelo menos, o filho realizou o sonho de jogar futebol no exterior.

De acordo com a Fundação Zico, uma ONG tailandesa que ajudou “Dom”, como era conhecido pelos amigos, a conseguir uma bolsa para estudar na Brooke House College Football Academy, na Inglaterra, a causa da morte não foi divulgada.

Na época que conseguiu a bolsa na cidade de Leicestershire, o jovem postou nas redes sociais: ““Prometo que vou me concentrar e fazer o meu melhor”.

Em 2018, Dom chamou a atenção da mídia internacional quando ele e seus colegas de equipe de futebol, conhecido como “Wild Boars”, fizeram uma excursão à caverna Tham Luang, na província de Chiang Rai, depois de um treino de futebol e foram surpreendidos por uma forte chuva que inundou o local. A água forçou o grupo a adentrar ainda mais no labirinto subterrâneo para evitar afogamento. O time foi encontrado apenas depois de uma semana, e sobreviveu lambendo a água nas paredes da caverna.

O resgate dos adolescentes e do treinador envolveu um grande time de mergulhadores especializados em cavernas, bem como várias agências governamentais. A equipe precisou usar bombas para manter o nível da água sob controle e instalar tanques de ar ao longo dos três quilômetros da perigosa rota na caverna.

Os meninos foram resgatados com máscaras de oxigênio, e o processo durou cerca de quatro horas angustiantes. O time e o treinador sobreviveram, mas um mergulhador, Saman Gunan, morreu depois de perder consciência enquanto instalava um dos tanques de ar ao longo da rota.

Enquanto estava no subterrâneo da caverna, Dom comemorou 13 anos. Segundo os ex-companheiros de time, o menino sempre motivou todos a perseguirem uma carreira no futebol.

“Quando nos encontramos pela última vez antes de partir para a Inglaterra, eu ainda brinquei dizendo a que tenho que pegar seu autógrafo quando você voltar”, disse Prachak Sutham, que também foi resgatado da caverna. “Descanse em paz, meu amigo, sempre seremos 13.”

“Você é uma das pessoas que me impulsiona e me faz querer chegar ao seu nível”, disse outro companheiro de equipe, Chanin Viboonrungruang. “Se a próxima vida for real, gostaria que jogássemos futebol juntos como um time novamente.”

Em um comunicado, a Brooke House College Football Academy afirmou que “nos unimos em luto com toda a família de Dom, amigos, ex-companheiros de equipe e todos os envolvidos em todas as partes de sua vida”. A polícia de Leicestershire informou que a morte não está sendo tratada como “suspeita”.

Um dos socorristas que ajudou a tirar Dom da caverna também fez uma declaração pública, dizendo que “a vida é muito cruel”.

“O triste é que ele teve a oportunidade que queria, e agora sua vida foi repentinamente tirada em uma idade muito jovem”, disse Vernon Unsworth. Segundo ele, não havia palavras para descrever a tristeza da situação.

