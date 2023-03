Incêndio mata ao menos 39 em centro de detenção de imigrantes no México

Um incêndio que atingiu um centro de detenção de imigrantes em Ciudad Juárez, uma cidade mexicana na fronteira com os Estados Unidos, deixou pelo menos 39 mortos e dezenas de feridos nesta terça-feira, 28.

Imagens do lado de fora do centro de detenção mostram fileiras de corpos sem vida no chão, alguns cobertos por cobertores térmicos prateados. A TV mexicana acompanhou equipes de emergência atendendo sobreviventes atordoados, que estavam sentados em lençóis brancos.

Segundo a imprensa mexicana, um grande número de vítimas eram imigrantes venezuelanos, milhões dos quais abandonaram seu país devastado em busca de uma vida melhor nos últimos anos.

O jornal El Universal informou que, antes do incêndio, na segunda-feira 27, as autoridades de imigração passaram horas reunindo imigrantes venezuelanos que pediam dinheiro na rua de Ciudad Juárez, que fica logo depois da fronteira com a cidade americana de El Paso, no Texas. Acredita-se que alguns desses imigrantes tenham sido transportados para o centro onde o incêndio começou.

O número de mortos e feridos foi dado por um funcionário do Instituto Nacional de Imigração do México (INM), que administra a instalação, sem revelar nenhuma explicação para a causa do incêndio. O INM disse que havia 68 homens adultos da América Central e do Sul hospedados na instalação.

Ciudad Juárez é um popular ponto de passagem para imigrantes que entram nos Estados Unidos, e costuma abrigar que aguardam oportunidades de travessia ou que solicitaram asilo nos Estados Unidos à distância.

A Procuradoria-Geral do México iniciou um inquérito e tem investigadores no local, de acordo com relatos da mídia.