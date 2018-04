Incêndio em poço ilegal de petróleo deixa 18 mortos na Indonésia

Um incêndio atingiu um poço ilegal de petróleo na Indonésia nesta quarta-feira, matando ao menos 18 pessoas e deixando 41 feridas, depois que uma multidão tentou recuperar o petróleo que transbordou, disseram autoridades.

Bombeiros tentaram durante o dia inteiro combater o fogo do incêndio ocorrido na província de Aceh, no noroeste do país, e ainda trabalhavam ao anoitecer.

As chamas alcançaram uma altura superior a casas e árvores, e os bombeiros isolaram a área enquanto moradores observavam, segundo Sutopo Purwo Nugroho, porta-voz da agência de combate a desastres da Indonésia.

O fogo começou nas primeiras horas desta quarta-feira, depois que um campo de 250 metros de profundidade transbordou e moradores se reuniram para recolher o petróleo, de acordo com a agência.

Dezenas de pessoas foram levadas a hospitais da capital da província, Banda Aceh, várias horas depois, disse a agência, acrescentando que a petroleira estatal Pertamina estava fornecendo equipamento para ajudar a combater o fogo.

“Essa é uma exploração ilegal”, disse Roberth MV Dumatubun, porta-voz da PT Pertamina EP, subsidiária de petroleira estatal indonésia Pertamina. “Era um poço aberto e administrado por moradores. Incidentes como esse são prováveis de acontecer porque as pessoas não prestam atenção a elementos de segurança.”

O chefe de polícia da região, Wahyu Kuncoro, disse que o poço provavelmente era explorado de forma ilegal, e que o fogo pode ter começado porque alguém estaria fumando um cigarro.

