Incêndio em karaokê deixa ao menos 23 mortos e 11 feridos no Vietnã

Um incêndio em um bar de karaokê no sul do Vietnã matou pelo menos 23 pessoas e deixou outras 11 feridas nesta quarta-feira, 7, segundo autoridades locais.

De acordo com a agência estatal Vietnam News, o fogo atingiu o segundo e o terceiro andar do estabelecimento na cidade de Thuan An, a cerca de 25 quilômetros ao norte da capital comercial do país, Ho Chi Minh.

“Ainda estamos procurando por mais vítimas, mas o número de mortos até agora é de 23 e 11 pessoas feridas”, disse o funcionário de alto escalão do Partido Comunista em Binh Duong, Mai Hung Dung, à agência de notícias AFP.

Segundo a agência, clientes e funcionários do bar, em sua maioria mulheres, pularam do segundo e terceiro andar para escapar das chamas, que se espalharam rapidamente devido ao material de espuma à prova de som. O interior do local, revestido em madeira, também acelerou a propagação das chamas.

Thirteen people have died and several injured after a #fire broke out at a busy #karaoke bar in the province of Bình Dương. Around 40 people are being treated at emergency department of An Phú Hospital, including 11 seriously injured and one case with traumatic brain injury. pic.twitter.com/82fPXHjd3f — Việt Nam News (@VietnamNewsVNS) September 7, 2022

“As equipes de resgate ainda estão procurando por vítimas no local. A causa do incêndio não foi determinada e está sendo investigada”, disse uma autoridade local.

Nas imagens divulgadas pelo Vietnam News é possível ver nuvens de fumaça saindo do bar enquanto bombeiros tentam apagar o incêndio, que foi controlado uma hora após o início. A grande maioria dos resgatados deixou o local inconsciente depois de sofrer asfixia devido à fumaça.

O primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, ordenou que o Ministério de Saúde Pública e as autoridades provinciais investiguem as causas do acidente. Este é o incêndio mais mortal do país desde 2018, quando 13 pessoas morreram em um condomínio na capital Ho Chi Minh.

Em 2016, um outro bar de karaokê também pegou fogo em Hanói, levando a uma avaliação nacional das medidas de prevenção de incêndios em bares e clubes.

