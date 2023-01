Incêndio em favela na Coreia do Sul deixa centenas de pessoas sem moradia

Um incêndio de grandes proporções atingiu parte de uma favela na capital sul-coreana, Seul, e destruiu 60 casas nesta sexta-feira, 20. Cerca de 500 pessoas foram retiradas à força da região periférica, mas autoridades afirmaram que não há vítimas até o momento.

Os serviços de emergência levaram cinco horas para apagar o incêndio, que começou antes do amanhecer em Guryong Village, uma favela que fica do outro lado de uma rodovia do afluente distrito de Gangnam.

Seul anuncia fim de moradias no estilo do filme 'Parasita' após enchentes

Guryong é uma das últimas favelas remanescentes na capital e se tornou um símbolo de desigualdade na quarta maior economia da Ásia. Muitas das casas que foram destruídas eram feitas com papelão e madeira e cerca de mil pessoas moravam no complexo.

Dez helicópteros e centenas de bombeiros, e policiais juntaram-se aos esforços para apagar o incêndio que, segundo as autoridades, destruiu cerca de 10% das casas de Guryong.

“Eu vi um flash da cozinha e abri a porta, e as chamas estavam saindo das casas vizinhas”, disse Shin, uma mulher de 72 anos, à agência de notícias Reuters.

A favela é propensa a incêndios e inundações, e os problemas de segurança e saúde são abundantes. O governo revelou planos para redesenvolvimento e realocação após um grande incêndio no final de 2014, mas esses esforços não avançaram, em meio a um cabo de guerra de décadas entre proprietários de terras, moradores e autoridades.

Oh Se-hoon, o prefeito de Seul, visitou a vila e pediu às autoridades que se preparassem para realocar as famílias afetadas. Mas, as autoridades dos distritos de Seul, Gangnam e os desenvolvedores estatais estão em desacordo sobre como compensar os proprietários privados de terras em Guryong. Eles ainda não chegaram a um acordo sobre se os residentes, a maioria dos quais são posseiros, têm direito ao apoio do governo para realocação e moradia.

Informado sobre o incêndio enquanto estava na Suíça para o Fórum Econômico Mundial, o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, ordenou todos os esforços para evitar um desastre maior, disse sua porta-voz, Kim Eun-hye.