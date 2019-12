Incêndio em fábrica de cerâmica no Sudão deixa 23 mortos

Um incêndio em uma fábrica de cerâmica em Cartum, no Sudão, deixou 23 mortos nesta terça-feira, 3. Também ficaram feridas 130 pessoas no acidente, que começou depois da explosão de um caminhão-tanque de gás durante o descarregamento no local. A explosão da fábrica na capital foi tão forte que jogou o caminhão em um terreno próximo, e o incêndio destruiu completamente a fábrica.

Chamas e fumaça tomaram a estrutura enquanto pessoas corriam e gritavam por socorro. Voluntários e as forças de segurança juntaram esforços para apagar o fogo, que ficou visível por toda a cidade.

“Observações preliminares indicam a falta de medidas e equipamentos de segurança necessários na fábrica, além do armazenamento aleatório de materiais inflamáveis”, informou o governo sudanês, em comunicado. As vítimas incluem funcionários de várias nacionalidades, alguns em estado crítico, de acordo com a polícia local.

(Com Reuters)