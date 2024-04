Incêndio em casa noturna deixa 29 mortos em Istambul

Um incêndio de grandes proporções em uma casa noturna de Istambul, na Turquia, deixou ao menos 29 mortos nesta terça-feira, 2. De acordo com autoridades governamentais, uma equipe fazia trabalhos de reparação diurno no local, onde outras oito pessoas ficaram feridas, sete delas em estado grave.

O incêndio começou no distrito de Besiktas, no centro da cidade. Todas as vitimas eram trabalhadores da construção civil. A boate, que se chama Masquerade Club, fica localizada no subsolo de um prédio e, segundo site da casa noturna, poderia receber até 4 mil pessoas.

Ao todo, as autoridades detiveram oito pessoas ligadas ao local, incluindo o gestor comercial da discoteca, um contador, sócios e o responsável por trabalhadores que cuidavam da renovação. O ministro da Justiça da Turquia, Yilmaz Tunc, disse que as autoridades estavam coletando evidências no local.

“Uma equipe de 3 especialistas em segurança ocupacional e incêndio também continua seu trabalho para determinar a causa do incêndio”, escreveu Tunc, na plataforma X, antigo Twitter.

Continua após a publicidade

Ekrem Imamoglu, prefeito de Istambul, reeleito no domingo 31, também enviou condolências aos familiares e amigos dos mortos no incêndio. De acordo com ele, não havia nenhum pedido para reformar ou construir no local.

“Que Deus tenha misericórdia de nossos cidadãos que perderam suas vidas”, publicou no X.