Imprensa alemã: Vários feridos em ataque a ônibus na cidade de Lübeck

–Em atualização–

Veículos de imprensa da Alemanha acabam de reportar um ataque a um ônibus hoje na cidade de Lübeck, localizada no norte do país, no estado de Schleswig-Holstein. A polícia confirmou haver despachado um “grande contingente” para a cena do crime. Há ao menos 14 feridos, dois deles em estado grave, segundo a agência de notícias Deustche Welle.

O ataque ocorreu em um ônibus público no bairro de Kücknitz. A imprensa local diz que um homem entrou armado com uma faca dentro do veículo. Segundo testemunhas, o motorista parou o ônibus quando percebeu o tumulto e foi atacado logo em seguida.

De acordo com o jornal Bild, há um suspeito já em custódia da polícia.

Não há informações se o incidente tem relação com terrorismo ou fundamentalismo islâmico.