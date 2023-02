Imagens de satélite mostram escala da destruição de terremoto na Turquia

Até esta quinta-feira, 9, pelo menos 17 mil pessoas morreram na Turquia e da Síria devido a um terremoto de magnitude 7,8 na segunda-feira e mais de cinquenta tremores consecutivos. Outras quase 60 mil ficaram feridas e sem abrigo no frio inverno. Dessas, mais de 8 mil foram resgatadas de escombros no território turco, mas acredita-se que milhares ainda estejam desaparecidas.

Imagens de satélite divulgadas pela Maxar Technologies nesta quinta-feira dão uma ideia da escala da destruição na Turquia, e do desafio que serviços de emergência estão enfrentando. As fotos aéreas mostram em detalhes as mudanças do cenário em vilas, cidades e aldeias em todo o país.

Na cidade de Nurdagi, perto do epicentro do primeiro terremoto, os telhados de muitos edifícios caíram completamente. Outras estruturas desmoronaram todas juntas.

Satellite imagery from @planet shows Nurdağı, Turkey, with destroyed buildings. Also note the destroyed silos in the left side of the image. (Feb 7) pic.twitter.com/2cbixs9TAr — Benjamin Strick (@BenDoBrown) February 8, 2023

A agência de gerenciamento de desastres da Turquia disse ter recebido relatos de 11.342 prédios desabados, dos quais 5.775 foram confirmados. Em Nurdagi, várias estruturas mais altas desabaram quando o terremoto ocorreu.

New #satelliteimagery of the aftermath of the #earthquake in Islahiye and Nurdagi, #Turkey, was acquired yesterday showing collapsed buildings and temporary shelters. 📷 GeoEye-1 © Maxar collected by European Space Imaging pic.twitter.com/FLRuzoyP0g — European Space Imaging (@EUSPACEIMAGING) February 8, 2023

Continua após a publicidade

Na cidade turca de Kahramanmaras, também perto do epicentro, as imagens mostram edifícios e um estádio. Os edifícios foram destruídos, enquanto o estádio foi lotado por abrigos de emergência.

Uma visão geral da cidade de Antakya, na Turquia, mostra que edifícios desmoronaram em diversas áreas após o terremoto.

Já Islahiye, também perto do epicentro do terremoto, um grande número de edifícios foi totalmente destruído. O gás foi cortado em grande parte da região para evitar explosões, por isso muitos estão sem aquecimento. Equipes de emergência estão esperando a chegada de equipes de resgate adicionais para ajudar na tarefa de encontrar entes queridos que permanecem enterrados nos escombros.

Before and after satellite photos show a bird’s-eye view of the damage and rubble in the Turkish town of Islahiye after two massive earthquakes rocked Turkey and Syria, claiming the lives of more than 11,000 people. https://t.co/Xcy4L8gYPO pic.twitter.com/AJVfhyR6i9 — NBC News (@NBCNews) February 9, 2023