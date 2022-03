Imagens de drone mostram cidade devastada perto de Kiev; assista

Imagens feitas pela agência de notícias Reuters com um drone mostram destroços e prédios destruídos em Borodyanka, uma pequena cidade a cerca de 60 quilômetros da capital ucraniana, Kiev.

No vídeo, publicado nas redes sociais pela BBC, é possível ver veículos militares russos e fumaça saindo de um prédio. Algumas casas danificadas por projéteis também podem ser vistas.

Агентство Reuters сняло с дрона как выглядит Бородянка, это поселок в Киевской области. Несколько дней там были обстрелы. pic.twitter.com/fIUL195R1B — bbcrussian (@bbcrussian) March 3, 2022

As imagens foram capturadas em meio ao avanço de forças russas em direção à capital ucraniana. Imagens de satélite tiradas no início desta semana mostram que um comboio russo que se aproxima do norte de Kiev se estende por cerca de 64 quilômetros, substancialmente maior que os 27 quilômetros relatados anteriormente, de acordo com a empresa de tecnologia espacial americana Maxar.

Além do avanço russo em direção a Kiev, outras cidades também relataram confrontos e cercos. Na noite de quarta-feira, o prefeito da estratégica cidade de Kherson, banhada pelo rio Dnieper e próxima do mar Negro, afirmou que forças russas assumiram controle. Segundo uma testemunha ouvida pela agência de notícias EFE, o centro da cidade “está completamente ocupado por militares russos e veículos blindados pesados”.

Mais a leste, em Mariupol, no Mar de Azov, na região de Donetsk, separatistas pró-russos apoiados pelos militares russos garantiram nesta quarta-feira que as suas forças bloquearam a cidade, de acordo com a imprensa russa.