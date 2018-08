Imagens: calor na Europa faz cachorros buscarem alívio na água

zoom_out_map 1 /9 Cachorro pula em fonte pública em Madri, Espanha - 03/08/2018 (Javier Barbancho/Reuters)

zoom_out_map 2 /9 Cachorro nada em lagoa pública no Parque Hampstead Heath em Londres, Inglaterra - 03/08/2018 (Henry Nicholls/Reuters)

zoom_out_map 3 /9 Cachorro bebe água em fonte pública em Madri, Espanha - 02/08/2018 (Susana Vera/Reuters)

zoom_out_map 4 /9 Cachorro pula em fonte pública na cidade de Viana, Áustria - 02/08/2018 (Heinz-Peter Bader/Reuters)

zoom_out_map 5 /9 Cachorro brinca em fonte pública em Montpellier, França - 02/08/2018 (Pascal Guyot/AFP)

zoom_out_map 6 /9 Cachorro brinca no rio Rhine em Biebesheim, Alemanha - 31/07/2018 (Boris Roessler/AFP)

zoom_out_map 7 /9 Cachorro chamado Tilly se joga na água do Parque Enfield Town em Londres, Inglaterra - 27/07/2018 (Tom Jacobs/Reuters)

zoom_out_map 8 /9 Cachorro pega graveto em lago do Parque St James's no centro de Londres, Inglaterra - 24/07/2018 (Hannah McKay/Reuters)

zoom_out_map 9/9 Cachorro corre pelo rio Berounka em Cernosice, República Checa - 22/07/2018 (David W Cerny/Reuters)

A forte onda de calor que atingiu a Europa nos últimos dias não atingiu apenas a população. Com o aumento da temperatura, os cachorros têm recorrido a mergulhos em rios, praias, lagoas e fontes para aliviar a sensação térmica.

O ar quente do norte da África causou a onda de calor mais intensa desde 2003 na Península Ibérica. Diante das altíssimas temperaturas, os governos locais estão alertas para possíveis incêndios florestais. A Agência de Proteção Civil de Portugal anunciou que 426 bombeiros estão apagando incêndios ou verificando alertas de incêndio no norte e no centro da península. Os incêndios costumam ter início no final do dia, quando está mais quente.

Segundo meteorologistas, as temperaturas na Espanha e em Portugal devem subir ainda mais e continuarão acima dos 40 graus Celsius ao menos até domingo (5), e podem subir outros 2 a 3 graus, segundo meteorologistas. Se o calor continuar aumentando, as temperaturas podem superar o recorde europeu de 48 graus Celsius registrado em Atenas em 1977.

Na França, por sua vez, a empresa de energia elétrica EDF desligou quatro reatores nucleares em três usinas pois a temperatura da água estava tão elevada que não era suficiente para resfriar os reatores atômicos, anunciou um porta-voz da empresa neste sábado. As altas temperaturas registradas nos rios Rhône e Reno, de onde as três usinas bombeiam a água, levaram a um desligamento temporário das usinas. No vale do rio Rhône, a temperatura chega a 37 graus.