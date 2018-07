Homem que incitou ataque ao príncipe George é condenado a prisão perpétua

Um britânico que incitou um ataque ao príncipe George foi condenado nesta sexta-feira a prisão perpétua. Husnain Rashid, que tem 32 anos e é de Nelson, no noroeste da Inglaterra, cumprirá no mínimo 25 anos.

Rashid usou a plataforma de mensagens instantâneas Telegram, em outubro de 2017, para pedir a seus interlocutores que atentassem contra o príncipe de 4 anos, terceiro na linha de sucessão ao trono.

“A mensagem era clara: forneceu o nome e o endereço da escola do príncipe George, uma imagem da escola do príncipe George, e a instrução ou ameaça de que o príncipe George e outros membros da família real tinham de ser vistos como alvos em potencial”, disse o juiz Andrew Lees ao ler a sentença.

Inicialmente Rashid negou as acusações, mas durante o julgamento no Tribunal da Coroa de Woolwich ele se declarou culpado, admitindo quatro acusações de terrorismo.

“Hoje o mundo está um pouquinho mais seguro”, disse o superintendente-chefe Will Chatterton, da polícia de contraterrorismo de North West, em um comunicado após o anúncio da sentença. “Ele havia passado os 18 meses anteriores trancado em um quarto na casa dos pais… e passado horas fazendo pôsteres e propaganda online incentivando aspirantes a terroristas a realizar os ataques mais repulsivos”.

Os procuradores disseram que as postagens de Rashid, um ex-web designer desempregado, também incluíam um mapa da Sexta Avenida de Nova York com a legenda “Parada do Dia das Bruxas em Nova York. Fizeram seus preparativos? A contagem regressiva começa”.

(Com AFP e Reuters)