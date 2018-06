Homem devolve bilhete premiado de US$ 1 milhão esquecido por cliente

Um comerciante do Kansas, nos Estados Unidos, devolveu um bilhete premiado de loteria que um cliente havia esquecido em sua loja. Ele disse não ter se arrependido de abrir mão de um prêmio de 1 milhão de dólares (3,9 milhões de reais).

Kal Patel, americano de origem indiana cujos pais são donos da loja de conveniência Pit Stop, na cidade de Salina, no Estado do Kansas, devolveu o bilhete para um cliente de longa data após procurar e segui-lo de carro. O caso aconteceu em março, mas só recentemente foi noticiado pela imprensa local.

O ganhador, que preferiu manter o anonimato, parara na loja de conveniência da família de Patel para conferir os números de três bilhetes de loteria. Nos Estados Unidos, bilhetes de loteria são vendidos em pequenas lojas. O balconista checou dois bilhetes, mas o cliente esqueceu-se do terceiro e, acidentalmente, o deixou no balcão da loja, segundo reportagem do Salina Journal.

Quando o balconista conferiu os números do terceiro bilhete e descobriu que ele valia 1 milhão de dólares, ligou para Kal Patel e contou a história. “Ele disse que os seis números (da loteria) haviam aparecido na tela”, disse Kal. “Não conseguíamos acreditar.”

Kal conhecia o cliente, descrito pelo balconista, e sabia em qual área da cidade ele vivia. Dirigiu-se para a região, mas não conseguiu encontrar a casa do homem. Mais tarde, decidiu fazer uma nova tentativa. Dessa vez, ele viu o ganhador e seu irmão passando de carro e conseguiu pará-los.

“Eu mostrei a eles o bilhete e disse que eles haviam ganhado”, disse. “Eles começaram a tremer e não conseguiam acreditar naquilo.”

“Coisas boas voltam para ajudar você, e coisas ruins voltam para perseguir você”, afirmou. “Me senti bem encontrando o bilhete e seu dono”, contou o comerciante.

(Com Estadão Conteúdo)