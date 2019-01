Homem atropela multidão no Japão e deixa 9 feridos

Tóquio amanheceu nesta terça-feira 1 em meio a um alerta de ataque terrorista, após um homem atropelar nove pessoas em uma área movimentada na noite de Ano Novo. Um dos atingidos está em estado grave.

Detido pela polícia, Kazuhiro Kusakabe, de 21 anos, admitiu ter dirigido seu carro em direção a pedestres em uma rua fechada da capital japonesa.

O incidente ocorreu na rua Takeshita, no distrito de Harajuku, área movimentada na noite de Réveillon.

De acordo com a televisão NHK, Kusakabe disse à polícia que estava agindo “em retaliação à pena de morte”, sem dar mais detalhes.

As imagens da NHK mostraram um carro pequeno com a parte dianteira esmagada e pessoal de serviços médicos transferindo pessoas em macas.

Uma testemunha disse à NHK que foi “uma cena assustadora”. “Eu vi as pessoas caíndo no chão. Quando me aproximei da cena, muitas outras pessoas estavam caídas. E já havia paramédicos ajudando pessoas”, contou.

A polícia imediatamente isolou a rua, que estava lotada de pessoas comemorando o Ano Novo.

(Com Agência Brasil e AFP)