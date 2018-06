Homem armado faz dois reféns em Paris

Um homem armado fez duas pessoas reféns nesta terça-feira (12) em um prédio de uma área de bares e restaurantes de Paris, na França, segundo fontes policiais. Veículos de imprensa locais afirmam que o suspeito foi preso e as pessoas que estavam sendo mantidas no local liberadas, ainda sem balanço de mortos ou feridos. As autoridades, no momento, descartam qualquer vínculo terrorista com o episódio.

O homem, que disse à polícia estar armado, se encontra na sede de uma agência de comunicação, localizado no distrito X da cidade.

O portal de notícias Actu17 indicou que o homem afirmou estar em posse de duas bombas e querer falar com o embaixador do Irã e com o governo francês. Outros veículos de imprensa, porém, dizem que ele estava armado apenas com uma faca. As autoridades francesas não confirmaram ainda nenhum destes detalhes.

“Segundo os elementos preliminares da investigação, pode se tratar de um desequilibrado com motivações ainda pouco claras”, informaram fontes policiais.

Um dos reféns conseguiu fugir antes da chegada da polícia e ficou levemente ferido, ainda de acordo com as mesmas fontes. A zona permanece isolada pela polícia e bombeiros.

A França segue em estado de alerta pelos atentados jihadistas realizados desde janeiro de 2015, que deixaram 246 mortos.

(Com AFP e EFE)