Hamas liberta duas reféns e outros devem chegar em Israel nesta quinta

O porta-voz militar de Israel, Daniel Hagari, afirmou que duas reféns libertadas pelo grupo militante palestino Hamas chegaram em território israelense nesta quinta-feira, 30, e acrescentou que outros reféns devem ser libertados nas próximas horas.

Segundo o Fórum de Famílias de Reféns e Pessoas Desaparecidas em Israel, as reféns libertadas são Amit Soussana e Mia Schem. Schem, franco-israelense de 21 anos, foi sequestrada no festival Nova, perto da Faixa de Gaza, depois que combatentes do Hamas lançaram um ataque em 7 de outubro. Pouco depois do ataque, o Hamas divulgou um vídeo em que ela estava deitada, com o braço direito sendo enfaixado por alguém que não aparecia por completo. No vídeo, Schem dizia ter sido ferida e pedia ajuda para voltar à família.

De acordo com a rede americana CNN, citando autoridades israelenses, Soussana e Schem foram libertadas antes porque os reféns que voltam a Israel nesta quinta-feira estavam em lugares diferentes em Gaza.

Trégua prolongada

Mais cedo, Israel confirmou que a trégua temporária com o Hamas será prolongada por pelo menos mais um dia. Espera-se que mais seis reféns israelenses sejam libertados.

A extensão do prazo do cessar-fogo ocorreu no último segundo – os combates seriam retomados às 7h do horário local (2h em Brasília). Foi sugerido que o atraso para a decisão ocorreu porque Israel considerou a lista adicionais de reféns a serem libertados pelo Hamas como “inaceitável”, segundo a mídia hebraica. Quando a trégua foi estendida, o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse havia recebido uma lista “de acordo com os termos do esboço e, portanto, o a pausa continuará.”

Pouco depois, os familiares dos reféns que serão soltos nesta nova leva foram informados.

Número de reféns incerto

Surgiram rumores na mídia israelense de que havia oito pessoas na lista e que o Hamas pode incluir os corpos de israelenses mortos em Gaza para completar os 10 nomes necessários, número previsto pelo acordo inicial – 24h de trégua para cada 10 reféns adicionais em liberdade.

Depois, o Hamas afirmou que entregaria os corpos de três israelenses, alegando, sem provas, que foram mortos por bombardeios de Israel em Gaza. O esquema parece implicar que Israel concordou em prosseguir com a prorrogação do cessar-fogo mesmo sem o Hamas satisfazer a exigência de 10 reféns vivos por cada dia extra sem combates.

Para aumentar a confusão, o Ministério das Relações Exteriores do Catar confirmou a prorrogação de um dia da trégua, mas afirmou que o esquema será nos mesmos moldes dos seis dias anteriores. Em todo o período de cessar-fogo, um mínimo de 10 israelenses foram libertados por dia.

Ainda longe de acabar

O acordo veio poucas horas depois de o gabinete de guerra de Israel se ter reunido, na noite de quarta-feira 29, para uma sessão especial para avaliar a possibilidade de prolongar a trégua.

O cessar-fogo temporário permitiu até agora que 97 civis fossem libertados do cativeiro do Hamas em Gaza a quarta-feira:

73 israelenses;

23 cidadãos tailandeses.

1 filipino.

Israel estima que cerca de 145 reféns – incluindo 15 mulheres e crianças – ainda estão detidos em Gaza. O governo Netanyahu insiste que o grupo terrorista liberte todas elas e os pequenos antes de serem considerados acordos adicionais.

