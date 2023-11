Israel e Hamas prolongam novamente cessar-fogo temporário

Israel confirmou na manhã desta quinta-feira, 30, que a trégua temporária com o Hamas na Faixa de Gaza será prolongada por pelo menos mais um dia. Espera-se que mais oito reféns israelenses sejam libertados. A extensão do prazo do cessar-fogo ocorreu no último segundo – os combates seriam retomados às 7h do horário local (2h em Brasília).

“A luz dos esforços dos mediadores para continuar o processo de libertação dos reféns e sujeito aos termos do acordo, o cessar-fogo continuará”, afirmaram as Forças de Defesa de Israel (FDI) em comunicado.

Foi sugerido que o atraso para a decisão ocorreu porque Israel considerou a lista adicionais de reféns a serem libertados pelo Hamas como “inaceitável”, segundo a mídia hebraica. Quando a trégua foi estendida, o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse havia recebido uma lista “de acordo com os termos do esboço e, portanto, o a pausa continuará.”

Pouco depois, os familiares dos reféns que serão soltos nesta nova leva foram informados.

Número de reféns incerto

Surgiram rumores na mídia israelense de que há oito pessoas na lista e que o Hamas pode incluir os corpos de israelenses mortos em Gaza para completar os 10 nomes necessários, número previsto pelo acordo inicial – 24h de trégua para cada 10 reféns adicionais em liberdade.

Depois, o Hamas afirmou que entregaria os corpos de três israelenses, alegando, sem provas, que foram mortos por bombardeios de Israel em Gaza. O esquema parece implicar que Israel concordou em prosseguir com a prorrogação do cessar-fogo mesmo sem o Hamas satisfazer a exigência de 10 reféns vivos por cada dia extra sem combates.

Para aumentar a confusão, o Ministério das Relações Exteriores do Catar confirmou a prorrogação de um dia da trégua, mas afirmou que o esquema será nos mesmos moldes dos seis dias anteriores. Em todo o período de cessar-fogo, um mínimo de 10 israelenses foram libertados por dia.

Ainda longe de acabar

O acordo veio poucas horas depois de o gabinete de guerra de Israel se ter reunido, na noite de quarta-feira 29, para uma sessão especial para avaliar a possibilidade de prolongar a trégua.

O cessar-fogo temporário permitiu até agora que 97 civis fossem libertados do cativeiro do Hamas em Gaza até quarta-feira:

73 israelenses;

23 cidadãos tailandeses.

1 filipino.

Israel estima que cerca de 145 reféns – incluindo 15 mulheres e crianças – ainda estão detidos em Gaza. O governo Netanyahu insiste que o grupo terrorista liberte todas elas e os pequenos antes de serem considerados acordos adicionais.

