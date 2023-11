Hamas diz que seu refém mais novo, um bebê de 10 meses, foi morto em Gaza

As Brigadas de al-Qassam, braço armado do Hamas, disse nesta quarta-feira, 29, que Kfir Bibas, bebê de 10 meses que era o refém mais novo do grupo terrorista palestino, morreu devido aos bombardeios de Israel contra a Faixa de Gaza antes do início do cessar-fogo para a libertação dos cativos.

Seu irmão de 4 anos de idade, Ariel, bem como sua mãe, Shiri, teriam perdido a vida junto ao bebê nos ataques aéreos israelenses, de acordo com as Brigadas de al-Qassam.

+ Cidade de Jesus, Belém cancela Natal e vive sob o fantasma da fome

As Forças de Defesa de Israel (FDI) comunicaram que iriam verificar a informação divulgada pelo Hamas. A agência de notícias Reuters, que reportou a notícia pela primeira vez, afirmou ainda não ter conseguido comprovar a afirmação de forma independente.

Apelos da família Bibas

Desde o início do conflito, mas especialmente quando as negociações para um cessar-fogo começaram, a família Bibas apelou repetidamente pela libertação da família. Kfir foi sequestrado no kibutz Nir Oz, comunidade próxima à fronteira de Gaza, junto com seu irmão mais velho, sua mãe e seu pai, Yarden, cujo paradeiro é desconhecido.

Continua após a publicidade

+ Catar se mobiliza para prolongar novamente pausa na guerra Israel-Hamas

Ele era o mais novo das cerca de 30 crianças que foram detidas pelo grupo palestino no ataque de 7 de outubro, quando militantes armados invadiram as comunidades do sul de Israel e mataram ao menos 1.200 pessoas.

Pouco depois do ataque do Hamas, começou a circular nas redes um vídeo de Kfir e Ariel enrolados num cobertor nos braços da mãe, Shiri, enquanto homens armados gritavam em árabe a cercavam.

O pai dos meninos, também foi levado para o cativeiro, pareceu estar ferido nas imagens.

Continua após a publicidade

Listas de reféns

Mesmo com a esperança renovada pelas liberação de reféns mais recentes, devido ao acordo firmado entre Israel e o Hamas, o bebê não foi incluído nas listas, segundo a família relatou à ABC News, assim como seu irmão, Ariel, de 4 anos.

+ Hamas convida Musk para ver ‘destruição’ em Gaza após visita a Israel

Uma manifestação em apoio à família de Kfir Bibas foi realizada em Tel Aviv nesta terça-feira 28, onde Eylon Keshet, primo do pai de Kfir, conversou com repórteres.

“Não há precedentes para algo assim, para um bebê que foi sequestrado quando tinha 9 meses de idade”, disse ele.

Continua após a publicidade