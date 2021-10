Haiti: Gangues fecham comércio de combustível e exigem renúncia de premiê

Acentuando um vácuo de poder deixado pelo assassinato do presidente Jovenel Moïse, em julho, gangues criminosas que controlam amplas faixas de Porto Príncipe bloquearam o principal terminal de distribuição de combustíveis do Haiti, impedindo que caminhões entrem na capital.

Para colocar um fim ao bloqueio do porto de Varreux, no bairro de Cité Soileil, o ex-policial Jimmy Cherisier, conhecido como Barbecue e líder da principal gangue armada do país, exigiu nesta quarta-feira, 27, a renúncia do primeiro-ministro haitiano, Ariel Henry.

“Nossa demanda é clara, pura e simples. Nossa exigência é a renúncia do primeiro-ministro”, disse em entrevista à Rádio Mega o líder do chamado G-9, formado no ano passado por nove das quadrilhas que atuam em todo o país.

Segundo Cherisier, o grupo permitirá a passagem segura de caminhões que transportam combustíveis assim que Henry deixar o cargo. “Se Ariel Henry se demitir às 8h, às 8h05 vamos desobstruir a estrada e todos os caminhões poderão pegar combustível”.

Segundo ele, o premiê deve deixar o cargo já que foi citado na investigação da morte de Moïse, que ainda não foi esclarecida, apesar da prisão de mais de 20 mercenários. Em setembro, o procurador do Haiti, Bed-Ford Claude, foi demitido poucas horas depois de pedir que o juiz responsável pela investigação do caso incluísse o premiê como suspeito.

Em documento ao juiz Garry Orélien, responsável pelo caso, o procurador Bed-Ford Claude afirma que registros telefônicos mostram que Henry se comunicou duas vezes com um dos principais suspeitos do assassinato na noite do crime. O suspeito em questão é um ex-funcionário do Ministério da Justiça que está foragido e foi publicamente defendido por Henry.

Continua após a publicidade

Escassez

A escassez tem aumentado nas últimas semanas devido a ataques a transportadores e chegou a um ponto crítico nos últimos dias devido ao bloqueio de estradas que levam a depósitos de combustível localizados na região portuária da capital. Por conta do bloqueio do terminal, motoristas se recusam a trabalhar, o que levou a uma greve nacional que já dura três dias.

Além da profunda crise política resultante da morte do presidente, o país sofreu recentemente com um novo e brutal terremoto em meados de agosto, que deixou cerca de 2.000 mortos e milhares de desabrigados.

A falta de combustível está afetando o funcionamento de empresas, instituições públicas e hospitais, já que a maioria deles utiliza geradores elétricos movidos a derivados de petróleo.

A crise obrigou a suspensão dos atendimentos em 50 centros de saúde do país, 15 deles em Porto Príncipe, e, caso não ocorra um reabastecimento, outros hospitais e clínicas estarão na mesma situação em alguns dias, segundo dados do Unicef.

O Gabinete de Proteção ao Cidadão, órgão independente do governo, culpou a comunidade internacional pela “possível catástrofe humanitária” que pode ocorrer nos hospitais devido à falta de combustível. Em comunicado divulgado nesta terça-feira, o órgão pediu também para que os grupos armados abram corredores humanitários para permitir a distribuição de combustível aos hospitais.

Desde o fim de semana passado, vários estabelecimentos de saúde têm alertado para a situação que enfrentam, sem terem encontrado uma solução para a escassez. O pediatra Jean disse à Agência Efe que a greve e a falta de combustível “paralisaram todos os serviços”, motivos pelos quais o hospital não está fazendo novas internações, pois “não há materiais suficientes para satisfazer todas estas necessidades”.

O Hospital Universitário La Paix, na capital, deveria ter recebido 5.000 galões de combustível nos últimos dias, mas o fornecedor ainda não tem uma solução segura para chegar ao local, de acordo com a organização da ONU.