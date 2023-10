Guerra Israel-Hamas: Lula conversa com Macron sobre reféns em Gaza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nesta sexta-feira 20, com o presidente da França, Emmanuel Macron, sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas e a situação dos reféns, sequestrados na investida do dia 7 de outubro.

Em telefonema, os líderes “concordaram sobre a necessidade de libertação imediata dos reféns pelo Hamas e sobre o terrível impacto do conflito nas crianças palestinas e israelenses”, informou o Ministério de Relações Exteriores.

“Os dois líderes trataram da importância de se estabelecer corredor humanitário para a saída de estrangeiros e entrada de água potável, alimentos e remédios em Gaza, e que Brasil e França vão continuar em contato em busca de uma solução pela paz e questões humanitárias no Oriente Médio”, ressaltou o Itamaraty.

O petista agradeceu o voto francês à favor da resolução brasileira no Conselho de Segurança da ONU, e ambos ressaltaram a necessidade de se conferir maior representatividade e força para as Nações Unidas.

A ligação permitiu também que os chefes de Estado falassem do acordo entre o governo da Venezuela e a oposição do país, assinado em Barbados, no Caribe, no início desta semana. Em julho deste ano, Lula e Macron se reuniram em Bruxelas, capita da Bélgica, com os presidentes da Argentina e da Colômbia, além de representantes do governo e da oposição venezuelana para alinhavar um acordo entre as partes.

Macron agradeceu a participação do Brasil na copresidência da Coalizão Global para Alimentação Escolar, ao lado da França e da Finlândia e reiterou o interesse do seu país em cooperar com a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), segundo o comunicado.

O francês confirmou que fará sua primeira visita oficial ao Brasil no primeiro semestre do ano que vem, em resposta ao convite do presidente Lula.

