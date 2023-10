Hamas diz ter libertado duas reféns americanas, diz agência

Atualizado em 20 out 2023, 14h52 - Publicado em 20 out 2023, 14h01

Um porta-voz do grupo terrorista palestino Hamas afirmou ter libertado, nesta sexta-feira, 20, duas mulheres que estavam entre os estimados 203 reféns, sequestrados durante o ataque surpresa a Israel no dia 7 de outubro.

A informação foi noticiada pela agência AFP e confirmada jornal diário israelense Haaretz.

Segundo o porta-voz do Al-Qassam, o braço armado grupo terrorista, as reféns libertadas são cidadãs dos Estados Unidos e são mãe e filha. A medida teria sido tomada “por questões humanitárias”, mediante acordo com autoridades do Catar, que participam de negociações para libertação dos reféns.

O grupo afirmou ainda que soltou as americanas para “provar para o povo americano e o mundo” que as reivindicações feitas por Joe Biden e seu governo a respeito do Hamas são falsas. O grupo não divulgou a identidade das cativas que foram soltas.

Segundo a mídia israelense, autoridades do exército afirmaram que a decisão do Hamas de libertar as reféns foi tomada unilateralmente, e que Jerusalém não ofereceu nada em troca.

