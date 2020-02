Guaidó retorna à Venezuela e denuncia desaparecimento de tio

O líder opositor Juan Guaidó voltou à Venezuela nesta terça-feira 11 após um turnê internacional que durou 23 dias. Ele foi recebido no aeroporto internacional de Maiquetía, que serve a capital Caracas, em meio a golpes, empurrões e insultos de apoiadores e partidários do presidente Nicolás Maduro.

Horas após retornar à Venezuela, Guaidó denunciou o desaparecimento de seu tio, Juan José Márquez. Segundo a equipe do deputado, Márquez foi interceptado pelas autoridades alfandegárias pouco depois de desembarcar em Caracas com o sobrinho.

“Denunciamos o desaparecimento de Juan José Márquez, tio do presidente (encarregado) Juan Guaidó, que acompanhava o presidente no avião no momento da chegada à Venezuela”, informou no Twitter o Centro Nacional de Comunicação (CNC) de Guaidó. Além disso, também responsabilizaram o presidente Nicolás Maduro e o diretor de segurança do Aeroporto Internacional Maiquetía, Franco Quintero, “por sua integridade física”.

“Exigimos sua libertação”, continua a mensagem da equipe de Guaidó, que mais de 50 países reconhecem como presidente interino da Venezuela. Eles explicaram que Márquez estava acompanhando Guaidó em seu retorno à Venezuela após uma viagem internacional de 23 dias.

#ALERTA | Denunciamos la desaparición de Juan José Márquez, tío del Presidente (E) @jguaido , quien acompañaba al mandatario en el avión al momento de arribar a Venezuela. — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) February 12, 2020

“Depois da passar pela imigração normalmente, e estando prestes a partir, Márquez foi contatado para uma suposta revisão do Seniat (Serviço Nacional Integrado de Administração Aduaneira e Tributária)”, acrescentaram as informações.

Depois de passar pelos controles de imigração, Guaidó foi ao saguão de desembarque do aeroporto de Maiquetía, que serve Caracas, onde cerca de 200 apoiadores do chavismo o esperavam e o insultaram até que ele conseguisse chegar ao seu veículo e deixar o local.

Com uma camisa branca e um crucifixo de madeira no peito, o opositor chegou ao aeroporto escoltado, enquanto a multidão tentava se aproximar e deputados opositores e jornalistas acabaram sendo agredidos.

“Aproveitando o caos no aeroporto causado pela violência da ditadura, eles seguraram o senhor Márquez”, acrescentou a mensagem do CNC no Twitter. Finalmente, eles explicaram que vários “membros da família relataram que ele os contatou” e disseram que os funcionários do Seniat “exigiam apenas que ele assinasse alguns papéis para poder sair”.

“A partir desse momento, nunca mais se ouviu falar dele. Denunciamos o desaparecimento forçado e exigimos sua libertação”, concluíram.

A última parada conhecida de Guaidó havia sido nos Estados Unidos, onde foi recebido pelo presidente Donald Trump, que prometeu “esmagar” a tirania do governo de Nicolás Maduro.

O político, de 36 anos, havia deixado o país clandestinamente no último 19 de janeiro, já que está proibido de sair da Venezuela por diversos motivos judiciais. Nesta terça, ao chegar no país, Guaidó publicou uma foto em frente a um funcionário da imigração.

Há mais de um ano Guaidó se autoproclamou presidente interino, depois que Maduro assumiu um segundo mandato questionado após irregularidades nas eleições de 2018.

O sucessor de Hugo Chávez permanece no poder, apesar das sanções dos Estados Unidos, incluindo um embargo de fato ao petróleo bruto da Venezuela que é crucial para sua economia, em forte recessão desde 2013. Maduro conta com o apoio da China e Rússia.

(Com AFP e EFE)