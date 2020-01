Maduro ameaça ‘arrebentar os dentes’ de Bolsonaro

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fez ameaças aos governos de Brasil e Colômbia em sua mensagem anual à nação na noite de terça-feira. Sem dar maiores detalhes ou apresentar evidências, o venezuelano afirmou que conhece os “planos” das duas nações e ameaçou “arrebentar seus dentes” em caso de agressão militar à Venezuela.

“Conheço os planos imperialistas (dos Estados Unidos) e conheço em detalhes os planos das oligarquias colombianas e de Jair Bolsonaro”, disse Maduro. “Se eles se atreverem, vamos arrebentar seus dentes para que aprendam a respeitar a Força Armada Nacional Bolivariana e o povo de (Simón) Bolívar.”

O presidente brasileiro já descartou o uso da força militar para forçar uma troca de governo na Venezuela, apesar de já ter discutido o assunto com os Estados Unidos. Mas as tensões entre os dois países continuam elevadas. Em novembro de 2019, a embaixada venezuelana em brasília foi palco de uma confusão entre diplomatas e apoiadores de Maduro e partidários do líder opositor, Juan Guaidó.

A situação entre Venezuela e Colômbia também é tensa. Nos últimos meses, Maduro acusou o governo colombiano de preparar ataques falsos na fronteira para exigir uma resposta militar do país e permitir assim uma intervenção dos Estados Unidos na região.

