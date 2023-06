Grupo ligado ao Estado Islâmico mata dezenas em ataque a escola em Uganda

Mais de quarenta pessoas, a maioria estudantes, morreram em um ataque a uma escola em Uganda realizado por um grupo ligado ao Estado Islâmico nesta sexta-feira, 16. Outras seis pessoas foram sequestradas.

O ataque foi realizado por rebeldes das Forças Democráticas Aliadas (ADF, da sigla em inglês) à escola secundária Lhubirira, localizada na cidade de Mpondwe, próxima da fronteira de Uganda com a República Democrática do Congo. A instituição recebe alunos com idades entre 13 e 18 anos.

De acordo com informações repassadas por autoridades locais, 39 dos mortos eram estudantes. Algumas das vítimas morreram após serem atacadas com facões, outras durante um incêndio causado pelos rebeldes nos dormitórios da escola. Havia 62 pessoas na instituição no momento do ataque, segundo afirmou o porta-voz da Defesa do país, Felix Kulayigye, à rede americana CNN.

Os militares realizam buscas pelos suspeitos na República Democrática do Congo. De acordo com o major-general Dick Olum, que comanda uma operação militar de Uganda no Congo, os rebeldes permaneceram na cidade por dois dias antes do ataque.