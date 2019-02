Grupo de vândalos invade embaixada do Brasil em Atenas

A embaixada do Brasil em Atenas, na Grécia, foi invadida e pichada na quarta-feira 20. Cerca de dez pessoas renderam os vigilantes e entraram no prédio gritando palavras de ordem contra o presidente Jair Bolsonaro. Móveis e quadros também foram pichados no local.

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) limitou-se a dizer à reportagem que “no momento não tem maiores esclarecimentos sobre o caso”. O governo brasileiro ainda está identificando os estragos e verificando as atitudes a serem tomadas.

Esta é a segunda invasão de embaixada brasileira na Europa desde que Bolsonaro assumiu a Presidência da República.

No início do ano, a embaixada do Brasil em Berlim também foi atacada. A fachada do prédio foi coberta por tinha rosa e janelas e portas foram quebradas em uma ação de apoio à “resistência feminista, transgênero e antifascista no Brasil” e ao MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra.