Grande incêndio no porto de Beirute semanas após explosão devastadora

Um gigantesco incêndio atingiu nesta quinta-feira, 10, um armazém do porto de Beiture, espalhando pânico entre libaneses ainda em choque pela letal e devastadora explosão que traumatizou a capital há cinco semanas.

Densas colunas de fumaça negra podem ser vistas de diferentes bairros da capital. O incêndio ocorreu em um armazém, onde estão estocados óleo para motor e rodas de carro, informou o Exército libanês em um comunicado.

O Exército foi acionado para tentar apagar as chamas. Helicópteros especiais serão usados nos esforços. O governador de Beirute, Marwan Abboud, pediu que a população se mantenha afastada da área do porto.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter

Barely a month after the #beirutexplosion a new fire is raging in the #Beirut port #Lebanon #لبنان #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/1Y83CKAKIG

Continua após a publicidade

— Maha Yahya (@mahamyahya) September 10, 2020