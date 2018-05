Governo espanhol é alvo de moções de censura

Dois partidos de oposição apresentaram nesta sexta-feira (25) moções de censura contra o presidente do governo da Espanha, Mariano Rajoy. Ambos alegaram a mesma razão: a condenação do Partido Popular, de Rajoy, em um caso de corrupção. A finalidade de ambas as legendas é a dissolução do governo de Rajoy e formação de um novo governo.

Ontem, a Audiência Nacional espanhola condenou o Partido Popular a pagar 245,4 mil euros por ter lucrado na primeira etapa de um escândalo de corrupção conhecido como Gürtel (1999-2005). O ex-tesoureiro do PP Luis Bárcenas foi condenado a 33 anos de prisão e sua esposa, a 15 anos. O empresário Francisco Correa, considerado o líder da rede de corrupção, recebeu pena de 51 anos de cadeia.

A moção do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) foi apresentada antes de o seu secretário-geral, Pedro Sánchez, informar a liderança nacional da legenda sobre essa medida. O partido de direita Ciudadanos, que compôe a base de apoio de Rajoy, entrou com seu próprio pedido, em um sinal de desligamento do atual governo.

Sozinhos, os dois os partidos não têm votos suficientes no Parlamento espanhol para acabar com o governo conservador de Rajoy, que tampouco conta com maioria na Câmara. A Constituição Espanhola impõe a necessidade de maioria absoluta do Congresso, composto por 350 deputados, para a aprovação de uma moção de censura e formação de um novo governo.

O PSOE detém 85 cadeiras e precisará negociar com outros partidos da oposição para chegar aos 176 votos necessários para desbancar Rajoy. Em princípio, tentarão o apoio do Unidos Podemos, com 67 cadeiras, e de outros partidos pequenos de esquerda e independentistas catalães.

A apresentação de uma moção de censura tinha sido defendida ontem pelo líder do Podemos, Pablo Iglesias, que denunciou ser a sentença do caso Gürtel a prova de que “um partido criminoso” comanda o governo espanhol. Iglesias apresentara uma moção de censura há um ano contra Rajoy, mas não conseguiu os votos suficientes para a sua aprovação.

