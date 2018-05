Operação contra ex-premiê da Malásia encontra 72 bolsas cheias de dinheiro

A polícia da Malásia apreendeu dezenas de bolsas de grife, muitas cheias de dinheiro e joias, durante buscas em residências e escritórios do ex-primeiro-ministro malaio Najib Razak, durante uma operação que investiga o ex-premiê por corrupção.

“Nossa equipe inspecionou as bolsas e encontrou dinheiro de diversos países, incluindo ringgit malaios e dólares americanos, além de joias e relógios em 72 bolsas”, disse à imprensa Amar Singh, diretor da unidade da polícia que investiga crimes comerciais, nesta sexta-feira.

A polícia ainda não revelou uma estimativa do valor do material apreendido. Singh confirmou que a operação, conduzida na quarta-feira, aconteceu no âmbito das investigações do novo governo sobre um gigantesco escândalo de desvio de recursos públicos.

As imagens exibidas pelos canais de televisão locais mostram caixas de papelão e malas, lacradas com plástico, sendo carregadas para um caminhão da polícia. De acordo com a imprensa malaia, a polícia precisou de cinco caminhões para retirar todo o material apreendido.

O novo governo, eleito no último 10 de maio e dirigido pelo primeiro-ministro Mahathir Mohamad, de 92 anos, anunciou que deseja recuperar o dinheiro desviado do fundo de desenvolvimento 1MDB, criado por Najib pouco depois de sua chegada ao poder, em 2009, e que hoje acumula uma dívida de 10 bilhões de euros.

O ex-premiê, sobre o qual pesam suspeitas de desvio de 640 milhões de euros, nega qualquer crime.

Artigos de luxo

A descoberta dos artigos de luxo é mais uma preocupação para Najib, que há uma semana era considerado o favorito para se reeleger ao cargo de primeiro-ministro como líder da poderosa Frente Nacional. Ainda assim, perdeu a disputa para Mohamad, ex-ditador que comandou o país por mais de 22 anos, renunciando em 2003.

A coalizão liderada por Najib governou o país ininterruptamente por seis décadas, desde a época da independência da ex-colônia britânica. O partido chegou a ser acusado de tentar manipular as urnas, mas foi inesperadamente derrotado pela aliança de oposição, que se aproveitou da imagem abalada do ex-premiê pelas acusações de corrupção.

Segundo Amar Singh, entre as bolsas encontradas há diversas das grifes Hermes e Louis Vuitton, entre outras. A esposa de Najib Razak, Rosmah Mansor, é conhecida na Malásia por seus gastos extravagantes e possui uma vasta coleção de roupas e bolsas de grife compradas no exterior, algo que contribuiu para a impopularidade do antigo governo.

As operações policiais alimentaram as especulações de que Najib poderia ser levado a prestar depoimento, mas não há indícios de uma detenção iminente.

Mahathir e Anwar Ibrahim, ex-líder da oposição que foi preso durante o governo de Najib e libertado na quarta-feira, afirmaram esta semana que esperam a apresentação de acusações formais contra o ex-primeiro-ministro.

(Com AFP)