Ex-ditador vence eleições na Malásia, aos 92 anos

O ex-primeiro-ministro Mahatir Mohammed, da aliança de oposição Pakatan Harapan (Pacto pela Esperança), venceu as eleições realizadas nesta quarta-feira na Malásia, superando os votos da coalizão Barisan Nasional (Frente Nacional). Mohammed, que tem 92 anos, foi ditador do país por mais de 22 anos, renunciando em 2003.

De acordo com os resultados divulgados pela Comissão Eleitoral da Malásia, o grupo opositor conquistou 98 das 222 cadeiras, contra as 78 obtidas pela aliança do atual premiê do país, Najib Razak.

O pleito foi considerado como o mais apertado desde que a Malásia declarou independência do Reino Unido, há 60 anos. Os resultados representam uma mudança histórica, pois a Frente Nacional comanda o país ininterruptamente desde a época da independência – apesar de ter trocado de nome algumas vezes, em razão de conflitos internos.

O então partido de Mohamad enquanto ele ainda era primeiro-ministro, Organização Nacional dos Malaios Unidos (UMNO, na sigla em inglês), hoje integra a Frente Nacional.

Apesar da proximidade, o Pacto pela Esperança tem margem de votos suficiente para negociar a formação de um novo governo com outros partidos, sem precisar do apoio dos rivais. Entre os partidos cruciais para a definição do novo Executivo do país estão os islamitas do PAS, que conquistou 17 cadeiras.

Mahathir Mohamad é considerado por alguns o pai da modernização da Malásia e, por outros, um megalômano. Ao contrário de Najib, que pertence a uma família da aristocracia local, o ex-ditador tem origem humilde e desistiu da aposentadoria para fundar o Partido dos Indígenas Unidos da Malásia (Pribumi), em 2016; que no ano seguinte se uniu ao Pacto pela Esperança representar a oposição nas eleições.

O acordo entre Mohamad e os demais partidos opositores determina que, em caso de vitória nas urnas, o nonagenário dirigirá o governo até que possa ser substituído por Anwar Ibrahim, líder do Partido Justicialista Popular, que cumpre pena de cinco anos pelo crime de sodomia.

(Com EFE)