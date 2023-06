Governo do Uruguai decreta emergência hídrica em Montevidéu

O presidente do Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou, decretou na noite desta segunda-feira, 19, estado de emergência em Montevidéu pela escassez de água na região. Com base na previsão que dizia não haver perspectiva de chuvas para o território nos próximos dias, o governo uruguaio adotou uma série de medidas para mitigar o déficit hídrico na região metropolitana do país. Reunidos com Lacalle Pou estava o presidente e a vice-presidente da Obras Sanitarias del Estado (OSE), empresa estatal uruguaia de Concessionárias de Água, Raul Montero e Susana Montane, e ministros do governo.

O presidente também anunciou uma série de isenções de impostos para água engarrafada, por meio de um decreto, e a distribuição gratuita para populações vulneráveis. Entre as medidas apresentadas está a construção de um reservatório no rio San José, que teve suas obras iniciadas nesta terça-feira, 20, e levará 30 dias para ficar pronto. Tal iniciativa vai permitir que a OSE tenha uma fonte alternativa de água para garantir o abastecimento de água.

+ Presidente uruguaio critica fala de Lula sobre Venezuela

Segundo Lacalle Pou, o abastecimento está garantido nos hospitais, residências, Centros de Atendimento à Criança e Família (CAIF) e escritórios do Instituto Nacional da Criança e do Adolescente do Uruguai (INAU). Além disso, a medida de entrega gratuita de dois litros de água diários para 21 mil beneficiários será estendida.

A vice-presidente do Uruguai, Beatriz Argimon, afirmou nesta terça-feira que um projeto de lei foi enviado ao Parlamento para a isenção de impostos sobre as águas engarrafadas. De acordo com ela, o governo precisa assumir “que o preço” da água potável colocada em plástico precisa “descer”. Até o momento, os técnicos do Ministério da Saúde Pública (MSP) avaliam “até onde possível” elevar os níveis de sódio e cloreto na água potável já que não há previsão de chuva para os próximos dias.

Atualmente, o Uruguai vive sua pior seca em 74 anos, já que o principal reservatório de Montevidéu se esgotou. Os relatos de escassez no país se iniciaram no início de maio.

Continua após a publicidade

Siga