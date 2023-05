Governo dá aval para novo embaixador da Ucrânia no Brasil

O Ministério das Relações Exteriores informou nesta quinta-feira, 11, que concedeu agrément ao vice-chanceler da Ucrânia, Andrij Melnyk, como embaixador extraordinário e plenipotenciário da Ucrânia no Brasil. O anúncio acontece um dia após visita do assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, a Kiev.

Desde de dezembro de 2021, a embaixada da Ucrânia em Brasília estava sob comando do encarregado de negócios Anatoliy Tkach, depois do retorno do embaixador Rostyslav Tronenko à Ucrânia.

Na quarta-feira, Celso Amorim se encontrou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, membros de seu gabinete e com Melnyk, que representou a Chancelaria ucraniana na ausência do chanceler Dmitro Kuleba, fora do país.

Apesar de a reunião ter sido a portas fechadas, Melnyk, que também exercia o cargo de representante ucraniano para as Américas, ressaltou que “o Brasil pode desempenhar um papel importante para cessar a agressão russa e alcançar uma paz duradoura e justa”. Em publicação nas redes sociais, o vice-chanceler também citou o interesse em revigorar uma parceria estratégica selada em 2009, agradecendo em português ao final do texto com “Obrigado”.

O objetivo da viagem de Amorim à Ucrânia, reforçada pelo presidente Lula durante viagem a Londres na semana passada, era que o brasileiro ouvisse de Zelensky “quais são as principais exigências do governo ucraniano para dar início a negociações de paz”, segundo o Planalto. Ao mesmo tempo, o encontro tinha objetivo de reforçar “a intenção do governo brasileiro de facilitar processos que estabeleçam negociações pela paz na região” abalada pelo conflito com a Rússia, que segue desde fevereiro do ano passado.