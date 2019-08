Governo americano critica G7 por ‘não consultar Bolsonaro’ sobre Amazônia

O governo dos Estados Unidos disse nesta quarta-feira que não concorda com a ajuda de 20 milhões de dólares – equivalente a cerca de 83 milhões de reais – oferecida pelo G7 ao Brasil para combater os incêndios que se alastram pela Amazônia nas últimas semanas.

“Não concordamos com a iniciativa do G7 que não incluiu consultas com (o presidente) Jair Bolsonaro. A forma mais construtiva de auxiliar os esforços em andamento do Brasil é em coordenação com o governo brasileiro”, afirmou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Garrett Marquis, em mensagem postada no Twitter.

The US stands ready to assist Brazil in efforts to combat fires in the Amazon. We didn’t agree to a G7 initiative that failed to include consultations w/ @jairbolsonaro. The most constructive way to assist w/ Brazil's ongoing efforts is in coordination w/ the Brazilian Gov. (1/2) — Garrett Marquis (@GMarquis45) August 28, 2019

O Brasil já havia recusado o auxílio financeiro oferecido pelo G7 em anúncio feito pelo presidente da França, Emmanuel Macron.

Em um primeiro momento, Bolsonaro disse que só aceitaria a ajuda se ela viesse acompanhada de um pedido de desculpas de Macron por tê-lo chamado de mentiroso. Depois, o Palácio do Planalto não incluiu o pedido nas condições estabelecidas pelo governo brasileiro para aceitar o dinheiro disponibilizado pelo G7.

Questionado por vários líderes mundiais sobre uma possível omissão do Brasil no combate aos incêndios na Casa Branca, Bolsonaro ganhou o apoio de Trump, que elogiou o trabalho do governo na crise.

“Cheguei a conhecer bem o presidente Bolsonaro nas nossas relações com o Brasil. Ele está trabalhando muito duro nos incêndios da Amazônia e, em todos os aspectos, está fazendo um grande trabalho para as pessoas do Brasil”, disse Trump no Twitter.

(Com EFE)