Gana aprova projeto de lei que prevê prisão para pessoas LGBTQIA+

“Ainda há muitos países em África onde ser LGBTQ é considerado mau ou não africano”, disse Linda Nduri, gestora de campanha para África em uma organização sem fins lucrativos baseada no Quênia chamada All Out.

Os dois principais partidos políticos de Gana, Congresso Democrático Nacional e Novo Partido Patriótico, apoiam o projeto de lei. No entanto, a aprovação foi adiada após membro da NPP, Alexander Afenyo-Markin, sugerir algumas mudanças no texto para torná-lo menos severo. Neste mês, o Parlamento deve decidir se as pessoas condenadas podem receber aconselhamento ou serem obrigadas a prestarem serviço comunitário em vez de serem presas.

O projeto de lei foi apresentado pela primeira vez ao Parlamento em 2021 e recebeu amplo apoio público, sendo promovido por lideres cristãos, muçulmanos e tradicionais em Gana. Organizações de direitos humanos alertaram que, se fosse aprovada, a lei violaria direitos fundamentais consagrados na Constituição do país, como o direito de igualdade e de não ser discriminado com base no gênero.