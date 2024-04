Gabinete de guerra de Israel se reúne para definir reação ao ataque do Irã

O gabinete de guerra de Israel, composto pelo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, seu ministro da Defesa, Yoav Gallant, e Benny Gantz, antigo ministro da Defesa e membro da oposição de Netanyahu, bem como vários observadores, se reunirá nesta segunda-feira, 15, para deliberar sobre como responder ao ataque do Irã ao seu território. A última reunião foi realizada na noite de domingo.

Mais de 300 mísseis e drones foram disparados diretamente do território iraniano contra Israel pela primeira vez – todos foram interceptados no sábado. Na tarde de domingo, declarações de Gallant e Gantz sugeriram que uma resposta israelense direta a Teerã não estava nos planos. Netanyahu, no entanto, ainda não emitiu uma decisão formal, deixando aberta a possibilidade de uma escalada no conflito que já se desenrola há seis meses na Faixa de Gaza.

Ação e reação

Reportagens na mídia israelense e americana indicaram que, na noite de sábado, a ideia do gabinete de guerra de Israel era contra-atacar imediatamente. No entanto, o grupo de líderes foi dissuadido pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por meio de um telefonema de 25 minutos com Netanyahu. O chefe da Casa Branca teria dito ao premiê israelense que, dado o fato de o ataque ter causado danos mínimos, Israel deveria considerar o incidente “uma vitória” e não responder por vias militares.

Não colou – mas o tamanho da resposta ainda não foi definido. O almirante Daniel Hagari, porta-voz militar de Israel, deixou claro que Israel mantém suas opções em aberto. “Nas últimas horas, aprovamos planos operacionais para ações ofensivas e defensivas”, disse ele a repórteres no domingo.

Contenção

Lideranças ao redor do mundo continuaram apelando à contenção nesta segunda-feira. O chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, disse à estação de rádio espanhola Onda Cero que o Oriente Médio está “à beira do precipício” e “temos de pisar no pedal de freio”. Ele afirmou ainda que há uma “profunda divisão” dentro da coalizão de extrema direita no governo israelense – entre parlamentares linha-dura que defendem uma retaliação feroz e uma facção “mais moderada e sensata”.

O secretário das Relações Exteriores britânico, David Cameron, disse que o Reino Unido não apoia uma retaliação, enquanto o presidente francês, Emmanuel Macron, declarou que Paris tentará “convencer Israel de que não devemos responder através de uma escalada”. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, também afirmou que uma escalada renovada “não é do interesse de ninguém”.