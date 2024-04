G7 condena ataque do Irã e mostra preocupação com ‘escalada regional’

Os líderes do G7, grupo que reúne as sete nações mais ricas do mundo, divulgaram uma nota em que condenam os ataques do Irã a Israel e reafirmam a sua “total solidariedade” ao estado judaico. Em clara preocupação com uma ampliação do conflito, que teve início há seis meses, após os ataques do grupo palestino Hamas, o G7 alertou para o risco de “uma escalada regional incontrolável”, que precisa ser evitada. “Exigimos que o Irã e os seus representantes cessem os seus ataques”, diz o documento.

O grupo demonstrou ainda preocupação com a situação na Faixa de Gaza: “Também fortaleceremos nossa cooperação para encerrar a crise em Gaza, inclusive continuando a trabalhar para um cessar-fogo imediato e sustentável e a libertação de reféns pelo Hamas, e forneceremos assistência humanitária aumentada aos palestinos necessitados”, garantiram os líderes que assinam a nota.

A entrada do Irã na guerra ocorreu depois do bombardeio da embaixada do país na Síria, que foi atribuída à Tel Aviv. Na madrugada deste domingo, o governo iraniano ordenou um ataque por meio de mísseis e drones, mas a maioria foi interceptada pelo forte sistema de defesa israelense, que contou também com a contribuição do exército dos Estados Unidos.

Nos bastidores, o presidente americano, Joe Biden, tem trabalhado para impedir uma retaliação imediata ao Irã por parte de Israel na tentativa de impedir que a guerra se torne regional. O principal argumento é que os danos dos ataques iranianos foram mínimos, graças ao chamado “Domo de Ferro”, artilharia anti-aérea que consegue fazer interceptações dos foguetes antes de eles atingirem seus alvos.

Por enquanto, o primeiro ministro Benjamin Netnayahu aceitou não revidar. O governo de Teerã, por sua vez, também decretou que não pretende promover novas ofensivas.

Nota do G7 na íntegra



Os líderes do G7 condenam inequivocamente, nos termos mais fortes, o ataque direto e sem precedentes do Irã contra Israel. O Irã lançou centenas de drones e mísseis em direção a Israel. Israel, com a ajuda de seus parceiros, derrotou o ataque. Expressamos nossa total solidariedade e apoio a Israel e seu povo e reafirmamos nosso compromisso com sua segurança. Com suas ações, o Irã avançou ainda mais em direção à desestabilização da região e corre o risco de provocar uma escalada regional incontrolável. Isso deve ser evitado. Continuaremos a trabalhar para estabilizar a situação e evitar uma escalada adicional. Nesse espírito, exigimos que o Irã e seus representantes cessem seus ataques, e estamos prontos para tomar medidas adicionais agora e em resposta a iniciativas adicionais de desestabilização. Também fortaleceremos nossa cooperação para encerrar a crise em Gaza, inclusive continuando a trabalhar para um cessar-fogo imediato e sustentável e a libertação de reféns pelo Hamas, e forneceremos assistência humanitária aumentada aos palestinos necessitados.