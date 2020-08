Furacão Laura deixa ao menos um morto nos EUA; veja vídeos

O furacão Laura deixou um rastro de destruição nos estados de Louisiana e Texas, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira, 27. Ao menos uma pessoa morreu na cidade de Leesville.

Segundo a porta-voz do governo da Louisiana, Christina Stephens, uma adolescente de 14 anos foi atingida pela queda de uma árvore no interior da Louisiana. “Acreditamos que possam existir mais mortos”, disse Stephens sobre o caso.

De acordo com a companhia Entergy, de fornecimento de energia, na manhã desta quinta-feira havia mais de 440.000 residências sem luz no Texas e na Louisiana. O porta-voz da empresa garantiu que os reparos serão feitos assim que for seguro ir às ruas.

BREAkING! Buildings gutted in Lake Charles LA in powerful eye wall of #HurricaneLaura

WATCH: Extreme winds from Hurricane Laura are pounding the Lake Charles area in Louisiana

Winds in the eye wall of #HurricaneLaura

Laura tocou terra nesta quinta-feira na localidade de Cameron, na Louisiana, com ventos constantes de até 240 km/h, segundo dados do Centro Nacional de Furacões (NHC). Depois da chegada nos Estados Unidos, no entanto, o fenômeno perdeu força e acabou rebaixado para a categoria 2 na escala Saffir Simpson.

Dessa forma, os ventos foram reduzidos para 160 km/h, mas ainda causaram estragos, com a destruição de alguns edifícios. As fortes chuvas também tiveram como consequência fortes inundações.

A previsão é que o Laura siga perdendo força, mas mantenha a categoria de furacão nos próximos dias, até alcançar a fronteira norte da Louisiana com o Arkansas.

Antes de chegar aos Estados Unidos, o furacão Laura deixou 21 mortos no Haiti e quatro na República Dominicana. Durante a passagem pela Louisiana, no entanto, está perdendo força lentamente.