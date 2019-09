Furacão Dorian deixa 800 pessoas ilhadas na Carolina do Norte, EUA

Mesmo enfraquecido e rebaixado à categoria 1, furacão Dorian tocou o solo do estado americano da Carolina do Norte nesta sexta-feira, 6, com chuvas tão fortes que 800 pessoas ficaram presas em uma ilha. Mais de 200.000 residentes estão sem energia elétrica.

Debilitado depois da passagem pelas Bahamas, o Dorian ainda trouxe consigo ventos de 150 km/h. As fortes chuvas que acompanham o furacão geraram inundações em Cabo Hatteras, no extremo sul da ilha conhecida como Outer Banks. Este foi um dos primeiros locais atingidos pela tempestade na Carolina do Norte.

“Estamos preocupados porque há centenas de pessoas presas lá. A tempestade é muito intensa. Não acredito que as equipes de resgate possam chegar lá agora, mas elas estão preparadas para atuar o mais breve possível”, disse o governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, à imprensa.

Cooper calculou que 800 pessoas estão presas na ilha, de quase 25 quilômetros quadrados, e recomendou que elas subam até o ponto mais alto de suas casas para evitar que sejam arrastadas por possíveis enchentes provocadas pelo Dorian. Em apenas duas horas, as ondas superaram dois metros de altura, inundando estradas e casas.

“É um desastre absoluto. É impossível exagerar o impacto que a tempestade teve aqui, e ouvi que em Hatteras as coisas estão ainda pior”, disse Peter Vankevich, diretor do principal jornal da região, o Ocracoke Observer, em entrevista ao The Washington Post.

Mais de 200.000 pessoas estão sem energia na Carolina do Norte devido as quedas de árvores e de postes. Outras 5.000 foram levadas a abrigos para evitar os riscos em suas próprias casas. Cerca de 80 estradas estão completamente inundadas.

O Dorian avança em direção à Baía de Chesapeake, entre os estados de Virgínia e de Maryland. Deverá atingir a capital americana, Washington. A expectativa é que o furacão chegue até Massachussetts, onde reside a maior comunidade brasileira nos Estados Unidos, no sábado.

“Espera-se que durante as próximas horas prossigam os ventos perigosos e as ressacas ciclônicas, que podem ameaçar vidas ao longo de partes do litoral da Carolina do Norte, do sudeste da Virgínia e do sul da Baía de Chesapeake”, indicou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

A trajetória rumo ao nordeste livrou a costa leste dos Estados Unidos de um impacto maior do furacão. No entanto, ele ainda deve atingir a Nova Escócia e outras províncias do Canadá na noite de sábado. O NHC prevê, porém, que o Dorian enfraqueça ainda mais até lá e se torne um ciclone pós-tropical.

Apesar das inundações e da destruição provocadas pela passagem do Dorian, as autoridades da Carolina do Norte dizem estar aliviadas pela ausência, por enquanto, de mortos. Há um ano, mais de 30 pessoas morreram no estado durante a passagem do ciclone Florence.

