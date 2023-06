Funcionários entram em greve após Starbucks retirar decorações LGBT+

Trabalhadores de cerca de 150 filiais nos Estados Unidos da cadeia de cafeterias Starbucks entraram em greve nesta sexta-feira, 23, sob acusações de que a empresa estaria desrespeitando a celebração do mês do Orgulho LGBTQIA+. O protesto, que teria como base a retirada das decorações comemorativas em algumas lojas, deve ser aderido por mais de 3.500 funcionários nos próximos dias.

Segundo as políticas da rede, os responsáveis pelas filiais poderiam enfeitar seus estabelecimentos da maneira que desejassem para as festividades do Orgulho, caso seguissem as diretrizes de segurança. O sindicato Starbucks Workers United, no entanto, afirma que esse direito não tem sido respeitado pela instituição, representando um “tratamento hipócrita aos trabalhadores LGBTQIA+”.

https://twitter.com/SBWorkersUnited/status/1672186968707325952

Em resposta às acusações, um porta-voz da Starbucks garantiu que a empresa defende “inabalavelmente a comunidade LGBTQIA+” e que não possui conhecimento de que a celebração havia sido suspensa em qualquer uma de suas filiais.

+ EUA: Grupo de direitos humanos declara ‘estado de emergência’ para LGBTs

“Não houve nenhuma mudança em nenhuma política sobre esse assunto e continuamos a encorajar nossos líderes de lojas a comemorar com suas comunidades, inclusive o mês do Orgulho dos EUA em junho”, disse. “Estamos profundamente preocupados com as informações falsas que está se espalhando”.

Continua após a publicidade

Apesar do posicionamento oficial, o sindicato insiste que a versão dada pelos funcionários é verdadeira, ao passo que “próprias respostas da empresa não foram consistentes” e que “em vez de simplesmente se desculpar e corrigir o problema, a Starbucks dobrou a mensagem e acendeu os funcionários, gerentes e o público”.

Last week, news of Starbucks banning Pride decorations in many stores exploded online. Starbucks claims that pride decorations haven't been banned – but according to internal documents and store manager testimonies, their own responses have not been consistent. 🧵1/4 pic.twitter.com/QEPYHpFDDq — Starbucks Workers United (@SBWorkersUnited) June 21, 2023

+ População LGBT com mais de 50 anos tem pior acesso à saúde, diz estudo

A Starbucks Workers United garante que a rede estaria cedendo à pressão de lideranças políticas de direita, assim como a loja de departamento Target, que removeu artigos com estampas remetentes à comunidade LGBTQIA+. De acordo com os representantes dos trabalhadores, um documento recebido pelos chefes das lojas situada em cidades conservadoras, como Oklahoma, Arkansas e Missouri, teriam sido orientados a não pendurar as ornamentações neste ano.

“Sei que houve algumas preocupações em não decorar para o mês do Orgulho este ano”, disse um gerente de loja em Oklahoma através de uma nota aos baristas, em junho. “A decisão foi tomada no ano passado em nível regional para criar consistência de loja para loja”.

Apesar do histórico de repressão ao sindicalismo, a empresa tem caminhado na direção de políticas progressivas para funcionários desde 1988, quando ampliou benefícios de saúde completos para parceiros do mesmo sexo. Ainda em 2013, possibilitou que os trabalhadores tivessem acesso a cirurgia de redesignação sexual. Dois anos depois, passou a permitir a utilização do nome social “consistente com sua identidade ou expressão de gênero”.