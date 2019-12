Força Aérea do Chile descarta haver sobreviventes em acidente de avião

A Força Aérea do Chile informou nesta quinta-feira, 12, que está descartada a possibilidade das equipes de busca encontrarem sobreviventes do acidente de um avião da corporação, que havia desaparecido três dias atrás, com 38 pessoas a bordo.

Nesta quarta, foram localizados os primeiros destroços da aeronave Hércules C-130. O comandando da Força Aérea, Arturo Merino, explicou que entre os destroços foram achados restos humanos, que serão submetidos a análises de médicos legistas.

“As condições dos destroços encontrados do avião tornam praticamente impossível que haja sobreviventes desse acidente”, disse Merino, em entrevista coletiva com o ministro da Defesa, Alberto Espina, na base aérea de Punta Arenas (3.000 km ao sul de Santiago).

A descoberta dos pedaços de avião flutuando no mar foi feita pelo navio de bandeira chilena Antarctic Endeavour. Os destroços foram encontrados 30 km ao sul da posição do último contato do avião Hércules C-130, que perdeu comunicação por rádio às 18h13 de segunda-feira 9.

A aeronave, que decolou de Punta Arenas, no sul do país, a caminho da ilha de Rei Jorge, na Antártida, levava militares, trabalhadores de uma empresa privada e um jovem pesquisador.

Cerca de 15 aviões e cinco embarcações de diferentes tamanhos e nacionalidades participavam da operação de busca do avião, um dos mais seguros da Força Aérea do Chile. Fizeram partes das buscas forças militares do Chile, Argentina, Uruguai, Brasil e Estados Unidos.

A aeronave perdeu comunicação quando sobrevoava a passagem de Drake, uma das zonas mais tempestuosas para a navegação, entre o continente sul-americano e a Antártida.

Essa rota náutica marca a união do oceano Pacífico com o Atlântico. Com cerca de 850 km de largura e uma profundidade de entre 3.500 e 4.000 km, tem ventos que podem ultrapassar os 100 km/h. Entre dezembro e fevereiro, são geradas no local ondas de até 15 metros de altura.

O papa Francisco enviou uma mensagem de “proximidade” e “apoio” aos chilenos após o desaparecimento do avião, enquanto os familiares das vítimas foram para a cidade de Punta Arenas para esperar os resultados da busca.

“O Santo Padre segue de perto as notícias que chegam deste país amado sobre a perda de contato com o avião da Força Aérea que seguia para rumo à Antártida”, escreveu em um telegrama o cardeal secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin.

(Com EFE, Reuters e AFP)