Florença proíbe novos aluguéis pelo Airbnb no centro histórico

Florença, um dos destinos turísticos mais populares de Itália, proibiu aluguéis de curta duração em plataformas como a Airbnb no seu centro histórico nesta terça-feira, 3. Em meio a uma crise imobiliária, a medida faz parte dos esforços da prefeitura em tentar disponibilizar mais casas para a população local.

As novas regras, além disso, oferecem três anos de incentivos fiscais a proprietários que troquem aluguéis de curto prazo por aluguéis normais. O prefeito de Florença, Dario Nardella, que faz parte da oposição ao governo italiano, disse que a cidade decidiu agir localmente porque os planos da administração central para regular o setor foram “decepcionantes”.

“Em 2016, tínhamos pouco menos de 6 mil apartamentos anunciados no Airbnb; hoje temos quase 14.378”, disse Nardella. “Os 40 mil florentinos que vivem no centro queixam-se de se encontrarem, de repente, vivendo em hotéis-apartamentos.”

Durante esse período, de acordo com o prefeito, o custo médio dos aluguéis mensais normais aumentou 42%. Apenas neste ano, os preços deram um salto de 15,1%.

Na Itália, os salários baixos, a escassez de imóveis, os aluguéis de férias de curta duração e a inflação elevada alimentaram uma crise imobiliária. Trabalhadores e estudantes de baixa renda foram os principais atingidos.

Marco Stella, coordenador regional do partido Forza Italia, parte da coalizão de direita no poder, disse que iria recorrer ao tribunal administrativo contra a decisão de Florença. Empresários da região também alegaram que as novas regras são “uma escolha completamente errada que vai contra o liberalismo do mercado”.

O governo central está desenhando um projeto de lei que exigiria uma estadia mínima de duas noites em propriedades nos centros históricos das cidades e municípios com taxa elevada de turistas. Cada casa alugada a turistas precisaria de um código de identificação nacional para ajudar a rastrear e regular os aluguéis. Aqueles que não cumprirem a medida, segundo o texto, seriam multados em até 5 mil euros (R$ 26,6 mil).

