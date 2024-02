Finlândia elege centro-direitista Alexander Stubb como novo presidente

Nas primeiras eleições presidenciais desde que passou a integra a lista de países da OTAN, aliança militar do Ocidente liderada pelos Estados Unidos, a Finlândia elegeu neste domingo, 11, o centro-direitista e ex-primeiro-ministro Alexander Stubb como seu novo presidente. Ele derrotou o ex-ministro de Negócios Estrangeiros Pekka Haavisto no segundo turno por 51,6% contra 48,4% dos votos. Ele havia saído na frente também no primeiro turno, quando amealhou, no dia 28, 27,2% dos votos. Na ocasião, Haavisto ficou com 25,8% da preferência do eleitorado.

A definição do novo mandatário do país de menos de 6 milhões de habitantes ganha contornos estratégicos porque os finlandeses têm mais de 2.000 km de fronteiras com a Rússia, de quem sofreram recentes ameaças após terem decidido entrar para a OTAN em meio à invasão do regime de Vladimir Putin à Ucrânia.

Embora de regime parlamentarista, a Finlândia reserva à figura de seu presidente a responsabilidade de conduzir a política externa. Tanto Alexander Stubb, do Partido da Coalizão Nacional, de centro-direita, quanto o centro-esquerdista Haavisto, da Liga Verde, apoiaram a decisão da Finlândia de aderir à OTAN. Ambos compartilham também críticas ao Kremlin, e Stubb já se manifestou favorável, entre outros pontos, a avalizar o transporte de armas nucleares pelo território finlandês e alocar tropas da aliança militar do Ocidente de forma permanente no país.

Quando foi primeiro-ministro, Alexander Stubb viu seu partido perder popularidade entre os eleitores e, na crise econômica que afetou o país em 2015, acabou derrotado nas eleições parlamentares.