Filipinas acusam China de disparar canhões contra suas embarcações

As Filipinas acusaram navios da China de dispararem canhões de água e fazerem “manobras perigosas” contra embarcações filipinas enquanto reabasteciam em um posto militar nesta sexta-feira, 10. Este é o caso mais recente de uma série de incidentes entre os dois países no disputado Mar do Sul da China.

Autoridades de Manila afirmaram que um navio de guerra chinês disparou canhões de água contra o seu navio M/L Kalayaan numa “tentativa ilegal, embora mal sucedida, de forçá-lo a alterar o curso”. Eles também alegam que navios de uma milícia marinha chinesa ameaçaram dois barcos filipinos.

O navio filipino estava reabastecendo as tropas estacionadas no BRP Sierra Madre, um antigo navio da marinha dos Estados Unidos que encalhou nas Filipinas em 1999. As tropas continuam no local para fazer valer a sua reivindicação sobre a área.

+ Filipinas acusam China de colidir ‘intencionalmente’ com seus barcos

A acusação das Filipinas foi fortemente contestada pela China. Um porta-voz da guarda costeira de Pequim, Gan Yu, disse que dois pequenos barcos de transporte e três navios da polícia marítima de Manila “entraram nas águas adjacentes ao recife Ren’ai nas ilhas Nansha da China sem a permissão do governo chinês”.

Continua após a publicidade

Pequim alega que tem “soberania indiscutível sobre as ilhas Nansha e suas águas adjacentes, incluindo o recife Ren’ai”. Manila condenou “mais uma vez, os último atos de coerção não provocados e manobras perigosas da China contra uma rotação legítima e rotineira das Filipinas”.

+ Navios da China e Filipinas quase batem, elevando tensão no Mar Meridional

A China e as Filipinas também se envolveram em outra disputa na região três semanas atrás, quando se culparam mutuamente por duas colisões de navios na área. Pequim reivindica “soberania indiscutível” no Mar do Sul da China, contrariando uma decisão de um tribunal internacional em 2016 que ficou do lado das Filipinas.

O Mar do Sul da China é amplamente visto como um potencial foco de conflito global. Os recentes confrontos entre Manila e Pequim levantam preocupações de que as disputas poderiam evoluir para um incidente regional se a China decidir agir com mais força contra as Filipinas, um tradicional aliado dos Estados Unidos.

Continua após a publicidade