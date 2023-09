Filho de presidente do Uruguai faz estreia no futebol profissional

Fruto do casamento do presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, com a ex-mulher Lorena Ponce de León, o jovem Luis Lacalle Ponce de León jogou a primeira partida profissional de sua carreira pelo Club Social y Deportivo Cooper, atual campeão da quarta divisão uruguaia, na noite de quarta-feira, 20.

Em partida válida pela primeira fase da Copa AUF do Uruguai, torneio que envolve equipes profissionais e amadoras, o filho mais velho de Lacalle Pou saiu do banco de reservas aos 34 minutos do segundo tempo e desfilou seu futebol com o número 13 na camisa. Ele é um meio-campista ofensivo, que também joga de centroavante.

Após a estreia, o jovem jogador compartilhou imagens da partida nas redes sociais com a legenda: “Noite para recordar”. O pai não perdeu a oportunidade de tietar o rebento e deixou um comentário na publicação: “Tigre de la Malasia!!”.

O jogo terminou empatado, sem gols, no tempo regulamentar. Nas cobranças de pênaltis, o time de León perdeu para o Libertad San Carlos por 4 x 2.

Quando questionado sobre o jogador que tinha no elenco, o treinador Álvaro Regueira, que trabalha com o jovem desde 2021, respondeu “Você sabe quantos ‘filhos de…’ eu tive na vida?” e acrescentou, “Como fiz com ele no primeiro dia, e digo a mesma coisa para todos: eles têm que lutar pelos seus, porque aqui todos têm as mesmas possibilidades. Aqui não é Lacalle, aqui é Luis Alberto”.

