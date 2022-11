Filha de Kim Jong-un aparece em público pela primeira vez

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, apareceu com a sua filha em público pela primeira vez para acompanhar o lançamento de um míssil balístico internacional na última sexta-feira, 18.

As imagens foram divulgadas pela agência de notícias norte-coreana KCNA, que mostrou os dois conversando, inspecionando os mísseis e acompanhando o lançamento em uma plataforma de observação.

O míssil da última sexta, o Hwasong-17, foi lançado do aeródromo internacional de Pyongyang e tem a capacidade de carregar uma ogiva nuclear até os Estados Unidos. Apesar do potencial destrutivo do foguete, quem chamou a atenção foi a menina.

De acordo com analistas, a presença da menina em meio a enormes armas com capacidade nuclear pode causar estranheza no restante do mundo, mas dentro da Coreia do Norte é algo comum. O lançamento bem-sucedido de um míssil com tamanha capacidade é algo digno de comemoração no país.

Outros especialistas apontam que as imagens tem como objetivo mostrar a estabilidade e a união da família de Kim Jong-un, além de demonstrar a importância de sua filha na linha de sucessão.

Desde a sua fundação, em 1948, o país é governado pela mesma família. Após a morte de Kim Il Sung, em 1994, seu filho Kim Jong Il assumiu o poder e permaneceu até 2011, quando foi sucedido pelo atual líder.

No entanto, uma mudança de poder nos próximos anos é improvável. Kim Jong-un tem apenas 38 anos e apresenta um semblante saudável. Além disso, caso uma tragédia inesperada aconteça, a menina deve esperar alguns anos antes de assumir o principal cargo nacional.

Apesar dos rumores, as informações sobre a criança são escassas. Seu nome, por exemplo, nunca foi divulgado, mas acredita-se que seu nome seja Kim Chu-ae e que tenha entre 12 e 13 anos.

Em setembro, vários pesquisadores sobre o país apontaram sua aparição em vídeos na celebração do Dia Nacional do país, no entanto, autoridades norte-coreanas não confirmaram as informações.

O primeiro relato da existência da menina foi em 2013, quando o astro do basquete americano Dennis Rodman viajou ao país. Na época, Rodman disse que passou um tempo com a família e que havia segurado seu bebê.

De acordo com as especulações, Kim Jong-un pode ter até três filhos – duas menina e um menino –, sendo Chu-ae a mais velha.