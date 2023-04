FBI prende militar suspeito de vazar documentos secretos do Pentágono

O FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, anunciou nesta quinta-feira, 13, a prisão de um militar suspeito de vazar mais de cem documentos secretos do Pentágono. O acusado foi identificado como Jack Teixeira, de 21 anos, da Guarda Aérea de Massachusetts.

De acordo com o secretário de Justiça dos EUA, Merrick Garland, Teixeira estaria ligado a “uma investigação sobre suposta remoção, retenção e transmissão não autorizada de informações classificadas de defesa nacional”.

“Agentes do FBI levaram Teixeira sob custódia no início desta tarde sem incidentes”, afirmou Garland a repórteres em uma breve coletiva de imprensa no Departamento de Justiça. “Esta investigação está em andamento”.

De acordo com uma postagem na página oficial da 102º ala de inteligência no Facebook, Teixeira foi promovido a aviador de 1ª classe em julho. Até o momento a unidade não se pronunciou.

O FBI também comunicou que os agentes estão fazendo uma prisão e realizavam “atividades policiais autorizadas em uma residência em North Dighton, Massachusetts”. Em vídeos veiculados na mídia americana é possível ver policiais armados acompanhando um jovem de cabeça curvada para um carro.

Jack Teixeira, who was arrested by the FBI and accused of distributing classified documents, was stationed at Fort Bragg, according to the Wall Street Journal.

Fort Bragg is the headquarters of the Special Forces, as well as the top-secret Joint Special Operations Command, the… pic.twitter.com/AkqwQyigA8

