Explosão em zona industrial na Alemanha deixa 16 feridos e um morto

Uma explosão ocorrida na manhã desta terça-feira, 27, na Alemanha deixou pelo menos 16 pessoas feridas e quatro delas em estado grave. O acidente aconteceu na cidade de Leverkusen, no oeste do país, em uma zona industrial que abriga várias fábricas, inclusive a da farmacêutica Bayer.

Além dos feridos, outros cinco trabalhadores estão desaparecidos e, de acordo com a imprensa local, uma pessoa morreu. A cidade de Leverkusen fica a menos de 50 quilômetros da região afetada pela ‘enchente do século’ de semanas atrás.

As autoridades alemãs decretaram o incidente como “extremamente perigoso” e pediram para que os moradores permaneçam em suas casas com janelas e portas fechadas. Além disso, a empresa operadora do parque industrial, Currenta, pediu para que os aparelhos de ar condicionado fossem desligados até que seja confirmado que não há contaminação do ar.

Rodovias próximas foram isoladas e foi pedido para que motoristas evitem os arredores do local da explosão, de forma a deixar o caminho livre para as equipes de resgate. De acordo com a polícia local, ainda não é possível determinar a extensão dos danos.

A zona industrial é uma das maiores da Europa e abriga cerca de 70 empresas. A explosão ocorreu perto de um centro de incineração de lixo no bairro de Bürrig e, de acordo com a Currenta, a causa do acidente ainda é desconhecida.