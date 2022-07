Explosão em prédio no centro de Montevidéu deixa 10 feridos

Uma forte explosão foi registrada nesta sexta-feira em um prédio no centro de Montevidéu, capital do Uruguai. As equipes de corpo de bombeiros identificaram dez pessoas feridas, duas em estado grave, conforme registros da imprensa local e dos profissionais da agência Reuters.

A explosão ocorreu no terceiro andar de um edifício que fica próximo do Parque Villa Biarritz, mas acabou atingindo vários outros andares do edifício. Alguns apartamentos pegaram fogo e os moradores relataram que seus apartamentos ficaram destruídos.

Segundo a imprensa local, as causas da explosão ainda não foram identificadas pelas equipes de resgate. As fotografias divulgadas até agora mostram apartamentos completamente destruídos.