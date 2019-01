Explosão em prédio na Rússia mata 4 e deixa 68 desaparecidas

Pelo menos quatro pessoas morreram e outras 68 estão desaparecidas após o desabamento parcial de um edifício residencial nesta segunda-feira na cidade de Magnitogorsk, na região de Cheliabinsk, na Rússia. A suspeita é que uma explosão de gás tenha causado o incidente.

As equipes de resgate encontraram quatro corpos entre os escombros. Segundo o Ministério para Situações de Emergência da Rússia, nos 48 apartamentos danificados, mas não se sabe quantas estavam em casa e quantas estão em viagem de férias.

“Sabemos de 52 pessoas: 16 foram retiradas, quatro foram hospitalizadas e 28 entraram em contato com as autoridades”, além dos quatro mortos, informou o gabinete de imprensa do governador de Chelyabinsk.

As autoridades acreditam que há mais desaparecidos sob os escombros, embora não se descarte que parte deles não tenha passado a noite no edifício e se comuniquem nas próximas horas com os serviços de emergência para informar seu paradeiro.

No total, mais de mil pessoas moram no edifício, e o trabalho de resgate é dificultado pelas baixas temperaturas, em torno de 30 graus abaixo de zero em Magnitogorsk, perto da fronteira com o Cazaquistão.

A ministra da Saúde da Rússia, Veronika Skvortsova, e o de Situações de Emergência, Yevgeny Zinichev, viajaram a Magnitogorsk para coordenar as operações de assistência por ordem do presidente, Vladimir Putin.

As explosões de gás são frequentes na Rússia, onde a grande maioria dos edifícios residenciais foram construídos nos tempos da União Soviética com materiais de baixa qualidade.