Explosão de gás no Quartier Latin, em Paris, deixa 25 feridos

Uma explosão no Quartier Latin, bairro no centro de Paris, deixou ao menos 25 feridos, quatro em estado grave, nesta quarta-feira, 21. O incidente aconteceu por volta das 17h, no horário local, e, o forte impacto destruiu completamente uma fachada de uma escola de design, enquanto outros prédios foram alcançados pelas chamas.

Apesar da perícia não ter sido concluída, o vice-prefeito parisiense, Edouard Civel, tratou do incidente como uma explosão de gás nas suas redes sociais.

Habitants du 5e, une explosion de gaz vient de se produire place Alfonse Laveran dans le quartier du val de grâce, des immeubles sont incendiés, restez à distance pour permettre aux pompiers d’intervenir @Mairie5Paris — Édouard Civel (@EdouardCivel) June 21, 2023

“Ouvimos uma explosão grande e muito alta por volta das 17h, sentimos a força dela. Nós pensamos que isso não é uma tempestade, isso é sério. Ouvimos os bombeiros. Saí para ver se podia ajudar. Mas está tudo desligado. Há um grande número de serviços de bombeiros e serviços de emergência. É atroz”, disse uma farmacêutica local ao jornal britânico The Guardian.

Grande parte dos feridos foi atingida por destroços da explosão e duas pessoas estariam presas sob escombros, de acordo com a polícia local. As forças de segurança destacaram, ainda, que toda a área de Val-de-Grâce, situada nas proximidades do Panteão e dos Jardins de Luxemburgo, deveria ser evitada.

Uma explosão de gás provocou um incêndio, nesta quarta-feira, 21, no bairro Quartier Latin, em Paris, capital da França. Segundo a Polícia, há pelo menos 16 feridos. Um relatório preliminar relata sete feridos em “emergência absoluta” e nove em “emergência relativa”. pic.twitter.com/6x9cfAR5ti — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) June 21, 2023

Segundo o chefe da polícia da cidade, Laurent Nuñez, o foco da explosão seria a Rue Saint-Jacques, 277, em um edifício que incluía a escola bilíngue de moda e design Paris American Academy. Relatos das testemunhas indicam, no entanto, que a grande explosão teria sido acompanhada por uma segunda de menores proporções.

Equipes de resgate ainda atuam no local, ao passo que a polícia investiga as causas do incidente. Às 18h45, o fogo teria sido controlado pelos bombeiros

Repleta por turistas e estudantes, a Rue Saint-Jacques é caminho para a Catedral de Notre-Dame, um dos principais pontos turísticos da cidade, a Universidade Sorbonne e ao hospital militar Val-de-Grâce.